ADDI-DATA : L’optimisateur de vos processus industriels et de votre contrôle qualité

Le système MSXAI- 5000 et le progiciel MSX-AIRIS sont destinés à l’optimisation des processus industriels et du contrôle qualité. Pouvez-vous nous les présenter ?

Anthony Ohlman : Nous avons développé le MSX-AI-5000, un système de vision embarqué, personnalisable, facile d’utilisation et multi-applications, selon le principe de « camera as a multi skilled sensor ». Il comprend le module hardware, des caméras industrielles, ainsi que le progiciel MSX-AIRIS : l’intelligence artificielle embarquée accompagnée d’une suite d’outils de développement. Nous fournissons également les interfaces utilisateur qui permettent une mise en service simple et guidée. Le MSX-AI-5000 permet d’automatiser et d’améliorer la précision de tâches d’inspection visuelle, permettant à nos clients d’augmenter la transparence et la qualité de leurs processus industriels afin de les optimiser.

Quel est l’apport du progiciel MSX-AIRIS ?

Anthony Ohlman : Grâce au développement de notre propre cœur logiciel MSX-AIRIS, nous avons réussi à proposer un système de vision industrielle plus autonome, ne nécessitant aucune connexion au Cloud. Il permet d’exécuter des algorithmes d’intelligence artificielle en temps réel, rendant le système plus robuste aux perturbations et moins sensible aux variations environnementales. MSXAIRIS facilite également la transmission des résultats par un support natif des protocoles MQTT et OPC UA. Du point de vue de l’utilisateur, les tâches d’installation, d’intégration et de maintenance courantes sont simplifiées.

Dans le cadre de la numérisation des processus industriels, la cybersécurité joue un rôle crucial. Votre système garantit-il cette sécurité ?

Anthony Ohlman : Nous avons intégré cette caractéristique dès le début de notre développement. Pour toute interaction avec le MSX-AI-5000, il faut être authentifié par un administrateur du système et toute communication entrante ou sortante au sein de notre écosystème est chiffrée.

Pouvez-vous nous parler de quelques exemples d’application de votre solution ?

Anthony Ohlman : Sur la base du même produit, nous avons développé des solutions utilisant les nouvelles technologies de vision 3D, notamment un applicatif de mesure volumétrique pour pièce manufacturée qui peut être implanté dans des lignes de production existantes de manière non intrusive. Nous proposons également des solutions de vision alliant Deep Learning et traitement d’image pour réaliser le contrôle qualité multicritère d’un objet (placement d’étiquette, lecture de texte, détection d’anomalie…). Notre système peut être déployé dans de multiples situations.

Sur la base de votre cœur d’intelligence artificielle, comment avez-vous rendu possible une personnalisation aussi poussée de votre produit ?

Anthony Ohlman : Nous commercialisons également avec le progiciel MSX-AIRIS une suite d’outils logiciels nécessaires au développement de solutions personnalisées (Plugin Visual Studio Code et SDK en Python). Grâce à notre offre Low-Code- Programming qui comprend l’intégration native de modèles de Deep Learning et la gestion de différentes interfaces de caméra, nous permettons au développeur de se concentrer sur sa logique métier. Notez que nous utilisons nous-mêmes ces outils en interne pour développer les solutions citées précédemment.

