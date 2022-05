L’entreprise ADDI-DATA est leader dans le domaine de l’électronique et des logiciels embarqués pour la mesure industrielle et l’automatisation.

Aujourd’hui la vision industrielle est devenue un outil essentiel dans l’automatisation, particulièrement dans le domaine du contrôle qualité. L’automatisation par le traitement d’images permet d’économiser du temps et de l’argent en réduisant considérablement le taux d’erreur. Le développement d’une telle solution en interne est toutefois coûteux et chronophage, et n’est donc pas à la portée de toutes les entreprises.

Une plateforme industrielle basée sur l’IA développée par la société ADDI-DATA ouvre de nouvelles possibilités. En effet la plateforme logicielle MSXAIRIS permet aux développeurs d’accélérer l’industrialisation de leurs solutions de vision industrielle.

À l’aide des différents outils mis à disposition les développeurs peuvent adapter à leurs besoins les algorithmes exécutés sur la plateforme matérielle. Ce SDK est combiné avec un plug-in Visual Studio Code pour garantir un environnement de développement optimisé sur n’importe quelle plateforme : Linux, Windows, OS/X.



Le choix d’une architecture ouverte

ADDI-DATA a délibérément choisi de concevoir une architecture ouverte et permettant l’implémentation d’algorithme de traitement d’image avec des standards tels que OpenCV et Open3D. Le MSX-AIRIS off re une intégration native de modèles de Deep Learning récents (RESNET, U-NET, YOLO etc..) ainsi que des bibliothèques Python pour le traitement vidéo.

Une interface web ainsi qu’une application Android permettent aux administrateurs et aux opérateurs de planifier et suivre les tâches de contrôle qualité en direct. MSX-AIRIS est également disponible directement embarqué dans un hardware et en kit complet avec des caméras 2D/3D.

ADDI-DATA a créé une solution qui s’adapte à une multitude d’applications, permettant de vérifier la qualité et la traçabilité de pièces entrantes et de réaliser un contrôle visuel après la fabrication ou l’assemblage. Pour ne citer que quelques exemples d’application :

Inspection d’une surface en plastique, métal ou textile.

Détection de défauts : rayures, impacts, poussières.

Contrôle d’assemblage : Vérification de présence d’éléments (vis, perçage, étiquette).

Contrôle volumétrique de pièces métalliques à l’entrée d’une machine à ébavurer.

Le MSX-AIRIS est synonyme de transparence des processus et de flexibilité accrue dans l’industrie. Le progiciel, la solution de vision industrielle complète MSX-AI-5000 ainsi que les différents types de contrôle qualité sont à découvrir lors du salon Global Industrie à Paris en mai 2022 (stand 5219, hall 5).

