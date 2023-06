ADC : Lonza met la main sur Synaffix

La CDMO suisse se renforce, une fois de plus, dans le segment des conjugués anticorps-médicaments (ADC). Lonza vient en effet d’annoncer l’acquisition de la biotech néerlandaise spécialisée dans le domaine, Synaffix.

Pour ce faire, la CDMO va débourser un premier paiement en numéraire de 100 millions de dollars (93 M€), complété par un éventuel paiement supplémentaire de 60 M$. Synaffix continuera de fonctionner comme une entreprise autonome, au sein du groupe Lonza.

Fondé en 2010, Synaffix est propriétaire d’une plateforme basée sur trois technologies, GlycoConnect, HydraSpace et toxSYN. Cette plateforme permet d’améliorer l'efficacité et la tolérabilité des ADC. Une technologie récompensée par deux fois, en 2020 et 2022, comme meilleure plateforme ADC, au cours des World ADC Awards, l’événement mondial dédié à ces conjugués. Par le passé, Synaffix a signé plus d’une dizaine d'accords de licence, notamment avec Amgen ou encore Genmab.

« La technologie Synaffix ADC est la référence absolue, aidant les développeurs en phase clinique à concevoir des thérapies potentiellement curatives dans des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont élevés. L'acquisition de Synaffix souligne la position stratégique des bioconjugués au sein du portefeuille de Lonza, élargit notre offre sur ce marché en croissance rapide et améliore notre proposition de valeur pour les clients cliniques », a déclaré Ulrich Osswald, vice-président Licensing chez Lonza.

Depuis plusieurs années, la CDMO n’a de cesse de miser sur les ADC, à travers des collaborations, comme celles avec McSAF, Cristal Therapeutics ou AbTis, ou via des investissements dans ses sites de production, comme en 2021, à Viège (Suisse).