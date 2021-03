Actiss : L’expert de l’action de transformation qui vous fera passer des caps

« En usine, on est sur un bateau avec des actions concrètes à exécuter : c’est tangible, on ne se raconte pas d’histoire et j’y trouve de belles valeurs » insiste le fondateur d’Actiss, Gilles Marque. Lui-même et ses associés ont une longue expérience du secteur, avec un ADN PME marqué.

Transformer, avec sérieux

Le cabinet assure 20 missions de management de transition par an. La plupart touchent à la direction de sites industriel ou la supply chain, avec une priorité : l’excellence opérationnelle. Et chaque fois, le même process est adopté : « Nous sommes réputés sérieux, avec une vraie empathie pour les dirigeants qui sollicitent notre expertise. Nous ne plaçons pas des cadres séniors et nous ne sommes pas simple intermédiaire. Nous proposons le juste manager de transition, disposant du leadership attendu pour une mission donnée, et c’est Actiss qui prend la totale responsabilité. »

Actiss intervient sur de la transformation de business model, de la réorganisation ou de la gestion de projet, y compris pour solutionner une situation de crise. « Notre action vise à faire passer un cap aux entreprises. En revanche, et sauf pour les TPE via notre offre « Venture Development » qui leur est dédiée, nous n’agissons pas sur du restructuring, qui touche à l’existence même des sociétés. C’est un autre métier » confie Gilles Marque.

L’intérim cadre... aussi

Le cabinet dispose d’un vivier de 2500 cadres, sélectionnés pour leurs aptitudes et expertises secteurs. « L’intérim cadre une demande claire du marché, qui pèse 1/3 de notre activité, notamment pour du remplacement au pied levé sur des fonctions clés » reconnaît Gilles Marque. Le cabinet intervient aussi sur du besoin en middle management industriel, touchant par exemple à la maintenance de lignes ou les process qualité.

www.actisspartners.com

Contenu proposé par ACTISS