Actions et taux en hausse pour débuter le mois de décembre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Brendan McDermid Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi. À Paris, le CAC 40 gagne 1,53% vers 11h55 GMT. À Francfort, le Dax s'adjuge 1,65% et à Londres, le FTSE progresse de 1,26%. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi au lendemain d'une nouvelle séance d'aversion au risque avec les inquiétudes sur le pandémie et la Réserve fédérale. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,8% pour le Dow Jones, de 1,3% pour le S&P-500 et de 1,5% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,53% à 6.823,84 points vers 11h55 GMT. À Francfort, le Dax s'adjuge 1,65% et à Londres, le FTSE progresse de 1,26%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 1,05%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,83% et le Stoxx 600 de 1,17%.

Le mois de décembre démarre positivement pour les actions après le repli de 2,64% pour le Stoxx 600 en novembre dont la dernière séance a été marquée par un regain d'incertitude autour du variant Omicron du coronavirus et par les propos jugées restrictifs de Jerome Powell.

Le président de la Réserve fédérale américaine a déclaré devant la commission bancaire du Sénat que les membres de l'institution discuteront lors de la réunion des 14 et 15 décembre de l'opportunité d'accélérer la réduction des achats d'obligations de quelques mois alors que l'inflation ne peut plus être qualifié de "transitoire".

"Il était clair depuis des mois que l'inflation ne serait pas aussi transitoire que les banques centrales nous l'avaient dit. Mais comment se fait-il que tant d'entre nous sur le marché pouvaient le voir et pas eux ?", s'interroge Neil Wilson chez Markets.com.

"La Fed a pris du retard et se trouve maintenant dans une position inconfortable où elle va devoir resserrer sa politique monétaire pendant un ralentissement de la croissance économique. Elle aurait dû agir bien plus tôt", a-t-il poursuivi.

Jerome Powell s'exprimera de nouveau ce mercredi à partir de 15h00 GMT, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

Les investisseurs suivront également la publication de l'ISM manufacturier, l'enquête ADP sur l'emploi ainsi que le "Livre beige" de la Fed (à 19h00 GMT), qui servira de base de discussions pour sa réunion de politique monétaire dans deux semaines.

Dans la zone euro, les résultats définitifs des enquêtes PMI d'IHS Markit ont confirmé que la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier en novembre était toujours touchée par les tensions affectant les chaînes d'approvisionnement.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a très légèrement revu en baisse sa prévision 2021 pour l'économie mondiale, la reprise restant déséquilibrée et menacée par les poussées inflationnistes.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur minier gagne 2,45% à la faveur du rebond des prix du cuivre et le secteur de l'énergie (+2,63%) profite de la progression des cours pétroliers.

TotalEnergies et BP gagnent plus de 3%.

Parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600, on retrouve plusieurs compagnies aériennes: Wizz Air grimpe de 8,03%, Lufthansa de 5,93% et IAG de 4,94%.

Le compartiment des transports et loisirs (+3%) affiche la plus forte hausse.

La banque italienne Monte dei Paschi grimpe de 12,61% après avoir contacté le ministère italien de l'Economie pour relancer les négociations avec la Commission européenne pour obtenir l'aval de Bruxelles pour un nouveau plan industriel incluant une augmentation de capital.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat montent en réaction aux déclarations de Jerome Powell en faveur d'un arrêt plus tôt que prévu du programme d'achats d'actifs par la Fed.

"Powell a plaidé avec force en faveur d'une accélération du 'tapering' malgré les incertitudes persistantes sur Omicron, soulignant que l'inflation devrait rester élevée. Une accélération du 'tapering' ouvre clairement la porte à des hausses de taux plus précoces", a déclaré Jim Reid, stratégiste en chef chez Deutsche Bank. Le taux du dix ans américain gagne cinq points de base, à 1,4902%, celui du papier à deux ans sept points, à 0,6006%.

En Europe, celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,316%, en hausse de 2,4 points de base. Son équivalent français, à 0,047%, gagne plus de trois points.

CHANGES

Le dollar est inchangé par rapport à un panier de référence tandis que l'euro recule modestement autour de 1,132 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole efface une bonne partie des pertes de la précédente séance alors que les principaux pays producteurs de brut vont se réunir pour discuter de la façon de répondre à la menace potentielle du variant Omicron sur le demande mondiale.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se réunira ce mercredi après 13h00 GMT, puis retrouvera ses alliés, dont la Russie, pour une autre réunion jeudi.

Le Brent grimpe de 4,75% à 72,52 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 4,49% à 69,15 dollars le baril.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)