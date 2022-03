Actions et rendements montent, regain d'appétit pour le risque

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi à la faveur des signes de progrès dans les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie et avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui devrait, sauf énorme surprise, relever ses taux d'intérêt pour la première fois en trois ans.

La tendance est également soutenue par les déclaration des autorités chinoises sur des mesures politiques favorables à ses marchés de capitaux, ce qui a alimenté une nette progression des indices boursiers chinois.

Les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 1,17% pour le Dow Jones, de 1,29% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,79% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 3,52% à 6.578,87 à 12h26 GMT. À Francfort, le Dax prend 3,2% et à Londres, le FTSE avance de 1,38%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 2,7%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 3,68% et le Stoxx 600 de 2,73%.

L'Ukraine a affirmé mercredi avoir lancé des contre-offensives contre l'armée russe en plusieurs endroits de son territoire alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu'un accord était proche sur certains éléments d'un possible accord de paix.

Côté macroéconomie, le grand rendez-vous de la semaine interviendra à 18h00 GMT avec la décision de politique monétaire de la Fed puis à 18h30 GMT avec la conférence de presse de son président, Jerome Powell.

Une hausse des taux d'un quart de point pour lutter contre l'inflation est largement anticipée mais il y a plus d'incertitude sur ce qui suivra.

"Les investisseurs manquent toujours de clarté sur les perspectives à moyen terme car les incertitudes persistantes liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourraient remettre en cause certaines des projections initiales de Jerome Powell", a déclaré Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, Baidu, Alibaba, JD.com, Tencent Music, Pinduoduo et Didi Global grimpent de 14,9% à 36,7% après que Pékin s'est engagé à maintenir la stabilité des marchés et annoncé travailler à une coopération avec Washington concernant les entreprises chinoises côtées à New York.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, presque tous les secteurs sont en hausse. Ceux de l'automobile, de la technologie ou encore de la consommation non-contrainte, qui inclut le luxe,, exposés à la Chine, gagnent de 3,58% à 5,59%.

Renault (+8,42%) est en tête du CAC 40 et Faurecia en tête de l'indice SBF 120 avec une progression de 9,93%.

L'allemand BMW s'octroie 3,12% malgré l'annonce d'un impact défavorable de la guerre en Ukraine sur sa rentabilité cette année.

En queue de peloton du Stoxx 600, Avast chute de 11,81% après l'évocation par l'Autorité britannique de la concurrence d'une enquête approfondie sur le projet de rachat par NortonLifeLock.

CHANGES

L'euro gagne 0,43% à 1,0998 dollar, soutenu par l'optimisme des investisseurs concernant l'avancée des négociations entre Russes et Ukrainiens.

Pour la même raison, la livre sterling avance face au billet vert.

Le dollar cède 0,54% face à un panier d'autres devises

TAUX

Le regain d'espoir des investisseurs, moins enclins à privilégier des actifs refuge comme les obligations d'Etat, favorise une hausse des rendements obligataires.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grimpe de cinq points de base à 0,386% après avoir atteint son plus haut niveau depuis novembre 2018 à 0,4%.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se stabilise autour de 2,167% après avoir atteint son plus haut niveau depuis mai 2019, à 2,204%.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, le Brent est en hausse de 0,15%, à 100,06 dollars le baril et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,38% à 96,81 dollars le baril.

METAUX

Pour sa reprise de cotation après une semaine de suspension, le nickel à Londres perd 5%, la limite de variation imposée par le London Metal Exchange après l'extrême volatilité des cours provoqué par le conflit en Ukraine.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)