Actionnariat, direction générale : le fabricant d’emballages bois Sylvateck se réorganise

Fabricant et distributeur de palettes et de caisses palettes basé en Dordogne, le groupe familial Sylvatek a annoncé, lundi 23 janvier, la réorganisation de son capital. L’actionnaire Naxicap, présent, depuis 2017, sort du capital. Il cède sa place à Unigrains, investisseur dans les domaines de l’agro-industrie et de l’agroalimentaire. Sylvatek, qui revendique 40 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, indique, en outre, que Galia Gestion, déjà actionnaire, réinvestit, sans préciser le montant.

