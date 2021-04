Actia, un équipementier automobile français frappé de plein fouet par la pénurie de puces

La pandémie du Covid-19 n’a pas épargné Actia. Le petit équipementier automobile toulousain, qui compte 3 700 personnes dans le monde, dont 1 200 en France, clôture 2020 avec un chiffre d’affaires en recul de 15,7 % à 438,6 millions d’euros et une perte d’exploitation de 6,9 millions d’euros, contre un bénéfice d’exploitation de 16,3 millions d’euros en 2019.

Plus des trois quarts de la baisse des revenus ont été générés au 1er semestre 2020 par le pic de la crise sanitaire et les mesures de confinement les plus contraignantes. Mais dès le troisième trimestre 2020, Actia a repris la croissance jusqu’à reconstituer une marge d’exploitation positive de 3,2 % au 2ème semestre 2020, comparable à celle de 3 % du 2ème semestre 2019, contre une marge d’exploitation négative de 7,1 % au 1er semestre 2020.

Fermeture de plusieurs usines de puces

«Nous nous sommes adaptés à la situation de pandémie et réussi à nous organiser pour reprendre notre activité presque comme avant», se félicite le PDG Jean-Louis Pech lors de la présentation des résultats annuels le 31 mars 2021. Avec l’espoir d’oublier l’impact négatif de cette crise. Seulement voilà : une autre crise est venue gâcher la reprise, la pénurie de puces électroniques.

