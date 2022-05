Actia concrétise la cession de deux activités de sa division Automotive pour mieux financer l'innovation

« Alors que nous devons faire face à un contexte international de plus en plus complexe, voire chaotique, nous avons souhaité désendetter le groupe, pour préparer plus sereinement l'avenir. L'objectif est à la fois de nous recentrer sur notre cœur de métier, l'électronique embarquée, et de nous donner les moyens de maintenir notre stratégie d'investissement » explique Jean-Louis Pech, président directeur général d'Actia.

En mars 2021, le groupe toulousain, spécialisé dans la conception et le développement d'équipements et systèmes électroniques embarqués, avait annoncé être sur le point de céder plusieurs activités non stratégiques de sa division Automotive. C'est en partie chose faite.

Négociations en cours avec Plastic Omnium

