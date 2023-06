Actega se trouve un partenaire pour développer son procédé de décor Signite

Emballages Magazine s’était fait l’écho, il y a deux ans, de Signite, une technologie de décor pour bouteilles et contenants en verre développées par Actega et dont les principaux avantages se situent dans l’absence de liner, donc de déchets, et de colle. À l’heure où l’environnement est devenu une priorité pour la plupart des entreprises, ce procédé se situe en droite ligne avec cet objectif.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]