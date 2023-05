Actega se réorganise aux États-Unis

Spécialisé dans les revêtements spéciaux, les encres et les adhésifs pour l'industrie de l'impression et de l'emballage, Actega regroupe quatre sites de production aux États-Unis dans une nouvelle usine à Kings Mountain, en Caroline du Nord. Le bâtiment, qui disposera d’une surface de 22000 m², permettra de doubler l’espace consacré à la production des quatre usines existantes et de regrouper sous le même toit les savoir-faire liés au développement des encres, créant de nouvelles synergies en matière de recherche et développement (R&D), services et contrôle de la qualité. Les unités vouées à la fermeture sont celles de Lincolnton, Iron Station et Charlotte, toutes situées en Caroline du Nord, ainsi qu’une autre usine dans l'Indiana.

