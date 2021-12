ACS obtient 2,9 milliards d'euros nets de la vente de ses activités énergie à Vinci

© CHARLES PLATIAU ACS, géant espagnol du BTP, a déclaré vendredi que la vente de ses activités énergie à son rival français Vinci lui rapporterait une plus-value nette d'au moins 2,9 milliards d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Les deux sociétés, qui avaient conclu cette transaction de 4,9 milliards d'euros en mars, ont signé l'acte de vente vendredi après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires, a indiqué ACS dans un communiqué.

Les activités énergie d'ACS regroupent 45.000 employés et représentent un chiffre d'affaires de six milliards d'euros, principalement en Espagne et en Amérique latine.

La finalisation de l'opération était attendue avant la fin de l'année 2021.

L'entreprise espagnole escompte 600 millions d'euros supplémentaires sur les sept prochaines années, en lien avec le développement de l'unité industrielle vendue à Vinci.

ACS et Vinci ont en outre finalisé un accord de joint-venture pour créer une nouvelle entité, dont Vinci détiendra 51%, en vue d'acquérir les actifs d’énergie renouvelable développés par l'unité commerciale Cobra IS.

(Reportage Inti Landauro; version française Elena Vardon, édité par Sophie Louet)