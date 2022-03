Acquérir de nouvelles connaissances grâce à l'apprentissage en ligne

Il ne fait aucun doute que le monde est confronté à l'un des plus grands défis depuis des générations, et les industries ont changé de façon méconnaissable, le tout en l'espace d'un an.

Pour certaines entreprises, de nouvelles lignes de production ont dû être créées presque du jour au lendemain pour s´adapter aux nouvelles conditions du marché. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées, et les ingénieurs ont dû travailler dans des conditions difficiles et socialement distanciées.

Pour les jeunes ingénieurs concepteurs et ceux qui sont encore en formation, les confinements et la fermeture des écoles, collèges et des universités ont gravement entravé l'apprentissage. Dans une spécialité où le contact direct avec les produits est une nécessité pour créer de l'innovation, les conditions sont loin d'être idéales pour ceux qui seront à la tête de la communauté des ingénieurs dans les années à venir.

Pour de nombreux ingénieurs, l'un des plus grands défis est la connaissance des produits et des composants. Tous les ingénieurs devront avoir une certaine connaissance des produits et une formation, que ce soit pour concevoir de nouvelles applications ou machines, ou encore pour faire fonctionner des équipements dans différents secteurs de l'usine.

Traditionnellement, la connaissance de ces produits serait enfermée dans des guides de référence, ou encore devrait être transmise d'un ingénieur à un autre. Cependant, des déficits de compétences apparaissent avec le départ à la retraite des générations d'ingénieurs plus âgés, spécialisés en génie mécanique et cette expérience n´est pas transmise aux jeunes ingénieurs.

La mise en ligne de ces connaissances sur les produits permet aux ingénieurs d'accéder virtuellement et instantanément aux informations dont ils ont besoin, que ce soit depuis un ordinateur de bureau ou depuis des appareils intelligents et connectés. La norelem ACADEMY fournit une large base de données où les ingénieurs peuvent trouver des informations détaillées sur les composants standard.

L'intérêt de cette base de données est que, que vous soyez un ingénieur qualifié ou que vous débutiez dans votre carrière, les outils d´apprentissage sont rapides et faciles à consulter. L'apprentissage par des approches pratiques et par des ateliers ou des présentations directement chez vous a définitivement ses avantages. Par ailleurs, l'utilisation de vidéos et de diaporamas de démonstrations de composants tels que des systèmes de serrage à 5 axes et des actionneurs linéaires à vis à billes répond aux défis auxquels nous sommes confrontés actuellement.

Le Centre de Formation en ligne fournit également aux ingénieurs des informations essentielles, comme des informations techniques sur la maintenance, l'entretien et les températures de fonctionnement.

Améliorer les compétences des ingénieurs grâce à la technologie numérique

Un autre domaine dans lequel l'investissement dans la numérisation portera ses fruits est celui du jumelage numérique et de la réalité augmentée.

Grâce à ces technologies, les ingénieurs peuvent voir les composants et même des systèmes complets prennent vie, sans avoir besoin de quitter le confort de leur maison. Avec les éléments standard, les ingénieurs peuvent également voir tous les composants dont ils ont besoin pour construire leurs applications, et n'ont pas besoin de s'appuyer sur des pièces et des systèmes sur mesure. norelem ACADEMY en a un exemple avec son application automatisée "Pick and Place", entièrement construite à partir de composants standard, ce qui permet aux ingénieurs de voir l'application complète en réalité augmentée simplement en scannant un QR code. Une expérience pratique et toujours irremplaçable.

Bien entendu, il ne fait aucun doute que l'avantage intangible de voir les composants de près et de manière personnelle est toujours propre au travail des ingénieurs concepteurs. En outre, il est essentiel pour les jeunes ingénieurs de disposer de composants pour "se faire la main" dans le métier.

La norelem ACADEMY propose pour cela son SHOWTRUCK offrant des conditions optimales pour une formation et un enseignement réussi sur les nouveautés et différentes familles de produits norelem. Sa grande surface de chargement peut être équipée de manière flexible avec des exemples d’application intéressants pour vous. Aucune salle de séminaire n’est nécessaire, avec le norelem SHOWTRUCK nous pouvons effectuer des formations directement chez vous jusqu’à 15 participants.

Pour norelem, il est crucial de soutenir la prochaine génération d'ingénieurs. Grâce à la norelem ACADEMY, il existe de nombreuses initiatives pour aider les jeunes ingénieurs. Il s'agit notamment de soutenir les équipes de Formula Student avec le transfert de connaissances et le don de composants pour les aider à construire leurs voitures de course, à travers la promotion de l´énergie solaire qui peut être exploitée dans le cadre du World Solar Challenge. La norelem ACADEMY gère également son propre Concours d'ingénierie annuel – l’Engineering Newcomer - pour les nouveaux arrivants, ouvert aux étudiants du monde entier pour présenter leurs projets, leurs théories et leurs réalisations.

