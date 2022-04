Acier par électrolyse, commande Stellantis à LSI, trains légers de la SNCF, Technip Energies... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : La fabrication de l'acier par électrolyse pourrait remplacer celle des hauts fourneaux voués à la fermeture, Stellantis passe commande à l'équipementier LSI à La Souterraine, les futurs trains de la SNCF seront plus légers, moins capacitaires et économiques, la transition énergétique chez Technip Energies...