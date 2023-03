Achats, méthodes, R&D... De nouveaux métiers pour plus de sobriété dans l'industrie

De nouveaux métiers, rares, émergent. D'autres, quasiment tous, subissent une révolution profonde, à la fois technique, réglementaire et culturelle. Les enjeux d'une économie plus frugale obligent les entreprises industrielles à mener une bataille des compétences digne des précédentes révolutions industrielles. C'est une des raisons de leurs difficultés de recrutement.

Organisme chargé d’accompagner la formation des salariés des 32 branches industrielles, l’Opco 2i s’est penché sur "l’impact de la transition écologique sur les métiers et les compétences de l’industrie", dans une étude très complète publiée cet hiver. La sobriété – limitation de la consommation de matières et d’énergie – y est identifiée comme l’un des trois leviers d’action pour les transitions écologique, énergétique et numérique. Trois familles de métiers sont particulièrement touchées par ces bouleversements : celles des achats, des méthodes et de la R & D.

