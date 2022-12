ACHATS ET SUPPLY CHAIN : Notre sélection d’acteurs en achats, supply chain et réduction des coûts reconnus pour leur expertise

SUNVIE ET BARCONNIÈRE

L’union pour des bâtiments producteurs d’énergie

Créée en 2006 alors que le photovoltaïque prenait tout juste son essor en France, Sunvie a su s’ancrer sur le marché BtoB grâce à son équipe commerciale, son bureau d’étude, ses chefs de projets et ses équipes chantiers compétentes, capables de concevoir, de construire, de mettre en service et de maintenir des centrales solaires au sol, en toiture ou des ombrières de parking. La société compte aujourd’hui près de 30 salariés pour un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en progression de 50 % par an.

Née en 1967, Barconnière est un charpentier métallique de grande renommée dans le sud-ouest pour la construction de bâtiments industriels et agricoles. Il compte 75 employés pour un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, également en forte croissance.

Depuis le rapprochement, les deux entreprises ont construit une offre commune. Leurs bureaux d’étude et leurs équipes travaillent de concert pour répondre aux besoins des industriels, des acteurs commerciaux et de l’agriculture pour leur permettre de produire tout en prenant le cap de l’autonomie énergétique.

www.sunvie.eu

DIAGMA

Votre chaîne de valeur plus intelligente et plus durable

Cabinet de conseil spécialisé en Supply Chain depuis 50 ans, DIAGMA aide les entreprises à mettre en place des Supply Chain adaptées à leur « business model », au service de leurs clients et créatrice de valeur durable. Nos 4 piliers d’expertise :

– Stratégie Supply Chain, pour adapter la Supply Chain aux ambitions et à la stratégie du business ;

– Network Design, pour optimiser l’implantation des sites industriels et logistiques en intégrant des critères économiques, sociaux et environnementaux ;

– Pilotage des flux et des stocks, pour mettre en place les organisations, processus et systèmes d’information qui satisfont les clients à moindre coût, en préservant au mieux la planète ;

– Production, Logistique et Transport, pour organiser la production, concevoir des entrepôts / des réseaux de transport, aider au choix de prestataires logistique / transport, de WMS, TMS, plateformes de visibilité, systèmes d’automatisation ...

www.diagma.com

KIVNON

La robotique de pointe à la conquête de l’hexagone

Basé à Paris et à Sochaux, KIVNON a des capacités d’intervention dans toute la France. Son bureau d’études basé en Espagne développe des AGV robustes, qui répondent aux besoins spécifiques du marché industriel européen. Ses fabrications de grande qualité répondent à 100 % aux normes européennes. KIVNON offre à ses clients des services complets avec l’installation, la mise en route et la formation des opérateurs. Son contrat de maintenance préventive et curative ainsi qu’un support technique réactif lui permettent d’assurer le suivi de plus de 550 AGV en fonctionnement en France. Ses équipes et ses AGV y accompagnent déjà de grands groupes industriels comme STELLANTIS, SCANIA ou FORVIA. Si vous avez des projets d’automatisation de vos lignes transitiques, KIVNON se tient à votre disposition pour vous aider à définir tous vos besoins !

www.kivnon.com

MERCURIAL

Une entreprise qui ne connaît pas la crise

À l’horizon 2030, Mercurial, société experte en achats industriels, ambitionne d’ouvrir de nouveaux bureaux pour couvrir l’ensemble du territoire. Outre Nantes, où elle est implantée depuis 1994, la société est aujourd’hui présente à Lille, Lyon et Toulouse. Elle projette également d’agrandir son siège social nantais pour accueillir des nouveaux collaborateurs/trices et porter ses effectifs à vingt personnes.

Mercurial rassemble 70 000 personnes et permet aux industriels de la métallurgie, plasturgie, menuiserie industrielle, machines, aéronautique, agricole, construction ou encore agroalimentaire, de bénéficier de la force du nombre pour améliorer leurs coûts et accélérer leur performance. En outre, la société développe des prestations de conseils, d’accompagnement et de formations.

www.mercurial.fr • Tél. +33 (0)2 40 50 3000

PwC

« Il est temps de simplifier la Supply Chain »

Pour le groupe Manitou, la référence mondiale des chariots élévateurs et de la manutention tous terrains, qui a eu recours à l’expertise de PwC, il est temps de simplifier les Supply Chains : « À titre d’exemple, nous pouvons souligner le fait qu’une implication forte des fournisseurs clés dans les activités d’innovation liées à la transition énergétique, est désormais obligatoire. En effet, les phases de développement des produits sont déterminantes pour optimiser leurs contenus et leurs coûts par rapport aux besoins réels des clients, en travaillant en parallèle sur la relocalisation des productions / flux logistiques à risque, et donc sur la simplification de la supply chain ».

www.pwc.fr