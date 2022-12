ACHATS ET SUPPLY CHAIN DURABLES : Réduire ses coûts en limitant l’impact environnemental

Pour les entreprises industrielles, réduire l’empreinte carbone de leur supply chain est un des leviers principaux pour devenir plus durables. Selon les données de l’agence de protection de l’environnement américaine pour 2020, les secteurs du fret et du transport sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et 52 % des entreprises interrogées citent le changement climatique comme un axe de durabilité « très important ».

Pour Anicia Jaegler, ingénieure, enseignante, titulaire d’un doctorat de l’École des Mines de Saint-Étienne, la gestion de la supply chain est la clé des transformations nécessaires à opérer pour devenir plus durable. Dans son livre paru en 2021, « Construire avec succès une supply chain durable »*, elle pose les bases. « Le management de la supply chain durable est le management des flux de mate?riaux, d’information et financiers ainsi que de la coope?ration entre les entreprises le long de la supply chain tout en prenant en compte les trois dimensions du de?veloppement durable, a? savoir, e?conomique, sociale et environnementale re?pondant aux exigences des parties prenantes », précise-t-elle pour définir le concept. « Gérer une supply chain durable répond à la transition économique et sociétale qui doit nécessairement s’opérer, non seulement sur les aspects environnementaux mais aussi sur les critères sociaux, comme l’inclusivité ».

Ses dernières recherches portent sur le management durable de la supply chain appliquée à différents secteurs industriels. Selon elle, pour améliorer la performance de l’entreprise, il faut déjà commencer par l’interne. Connaître ses fournisseurs, s’assurer de leurs bonnes conditions de travail, générer de la diversité dans l’entreprise, répondre aux pénuries de main-d’œuvre dans la supply chain en faisant une place aux femmes… « De nombreuses études montrent que plus les équipes sont plurielles, plus la créativité et l’intelligence collective sont capables de résoudre les défis multiples qui se posent à elles dans l’industrie ».

Décret tertiaire : réduire la consommation d’énergie

En interne, la supply chain durable pose aussi la question des conditions de travail en entrepôt, mais aussi de l’impact environnemental de celui-ci.

Sur cette dernière question, le « décret tertiaire » de 2019 implique que les bâtiments à usage tertiaire d’une surface supérieure à 1 000 m² devront réduire leur consommation d’énergie de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à une année comprise entre 2010 et 2019. « Les professionnels supply chain et logistique doivent repenser la question des émissions de gaz à effet de serre de leurs parcs immobiliers », explique l’experte en citant les travaux de recherche de quatre étudiants internationaux en Master en science de la supply chain à Kedge**.

Les étudiants ont passé au crible les différentes sources de consommation d’énergie en entrepôt, à savoir les éclairages, le chauffage, la climatisation et la structure du bâtiment. Il en résulte une liste non exhaustive de 10 solutions, pour des entrepôts dont la superficie au sol est comprise entre 5 000 m² et 30 000 m². « Par exemple, opter pour le changement d’ampoules au profit de LED est une solution rapide d’application, car en moyenne le Retour sur investissement (ROI) est inférieur à 2 ans et les économies d’énergie atteignent jusqu’à 40 % », révèlent les étudiants.

De la même façon, pour réduire les coûts et parallèlement faire face à la pénurie de matières premières dans certains secteurs, la supply chain durable préconise une démarche de logistique inverse. « Réparer, reconditionner et recycler permet de réduire les coûts, et en même temps de surmonter les problématiques de ressources et d’approvisionnement », souligne Anicia Jaegler.

Mais, en amont, un des principes forts de la supply chain durable est d’intervenir sur les achats. « Dans de nombreuses entreprises, le budget achat peut dépasser 60 % du chiffre d’affaires total », indique l’experte dans son livre. « Les achats représentent très souvent une part majeure du coût de revient et par voie de conséquence, la politique achat de l’entreprise associée à sa stratégie supply chain lui permettent de valoriser sa stratégie concurrentielle. » En d’autres termes, au lieu de réaliser son achat sur des critères uniquement économiques, l’entreprise va prendre ses décisions sur la base d’un ensemble plus complexe de principes liés au développement durable, à l’éthique et à la responsabilité sociale.

Comment valoriser les emballages

Pour cela, l’acheteur doit se poser un certain nombre de questions. La première : la traçabilité des produits. D’où viennent-ils ? Leur origine annoncée est-elle vérifiable ? « La composition des produits est aussi un aspect que l’entreprise acheteuse doit maîtriser au mieux. Cette vérification permet de garantir la sécurité des utilisateurs de ses produits finis », souligne Anicia Jaegler.

Autre question à se poser : les conditionnements et les emballages. Pour des circuits logistiques fermés, les emballages réutilisables améliorent la rentabilité économique et l’impact environnemental de la supply chain. « Ces contenants ont une durée de vie comprise entre 5 et 25 ans. Le recyclage ou la biodégradation des emballages constitue aussi une voie alternative pour valoriser les emballages perdus », détaille Anicia Jaegler.

Plus en amont encore, l’aspect fondamental à prendre en compte est l’impact environnemental des ressources utilisées pour la production du produit. « Les matières et l’énergie requises pour la fabrication sont-elles renouvelables ? Quel est leur impact en termes d’émission de gaz à effet de serre ? Quels sont les modes de transport utilisés sur l’ensemble de la chaîne amont ? Est-il possible de choisir des modes de transport moins polluants ? Le produit et ses composants sont-ils recyclables ? Quel est l’impact carbone de ce recyclage ? », liste l’experte. Toutes ces questions doivent être posées pour envisager les achats sous une perspective durable, et donc participer à réduire à la fois les coûts pour l’entreprise et limiter son impact environnemental.

* Source : Jaegler, A. and Roques, T. (2017). Construire avec succès une supply chain durable, Collection kit pratique, Ellipses ed.

**Source : Matrice de réduction énergie. Franck Ingrand, Abdelaziz Hssouna, Lisa Metzger, Péa Itoua, sous la supervision de Marie-Laure Furgala et Stéphane Ouvrard.