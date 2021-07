Accouplements à ressorts sur mesure, vanne monobloc, charnières à ailettes larges... La sélection mensuelle de composants MHP

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © www.copyright.erfolgsphoto.de Le système de surveillance CCM-S du fabricant Iwis mesure en permanence l'allongement d'usure des chaînes en cours de fonctionnement et avertit qu'une chaîne doit être remplacée.

Surveillance intelligente des chaînes en fonctionnement

Le système de surveillance CCM-S mesure en permanence l'allongement et l’usure des chaînes en cours de fonctionnement. La température, la charge ou un fonctionnement des chaînes en parallèle avec des longueurs différentes sont susceptibles d’engendrer un écart qui, même de 1% par rapport au pas nominal de la chaîne, entraîne des problèmes de production. Via le logiciel dédié IWIS ou IO-Link, CCM-S avertit à temps le personnel de maintenance qu'une chaîne doit être remplacée afin d'anticiper les interventions. Cette surveillance à partir de capteurs, sans contact, n’intervient pas dans la transmission de la chaîne.

Grâce à une fonction SLE, la chaîne totale peut être subdivisée en segments individuels. Comme le système ne détecte qu'un brin de la chaîne, il surveille également les chaînes duplex et triplex. Le CCM-S est adaptable à une variété d’applications. L’analyse intelligente des données permet une maintenance préventive avec des temps réduits et une planification des besoins en personnel. Il s'agit de minimiser les temps d'arrêt et les interruptions de la production qui compromettent les capacités et les délais de livraison, et d'augmenter la productivité.

Fabricant : IWIS

