L'ex-Telecom Italia et sa filiale Sparkle fourniront à Benetton une infrastructure dénommée SD WAN (Software-Defined Wide Area Network) qui assurera aux salariés de Benetton et de ses magasins en Europe, en Afrique et en Asie un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes d'information du groupe, même en déplacement, explique l'opérateur.

