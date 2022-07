Accord sur les exportations de blé : «On pourrait éviter des famines et des soulèvements populaires», selon Thierry Pouch

Les premières exportations de céréales depuis le début de la guerre avec la Russie interviendront « dès cette semaine », a promis Kiev. L’accord entre la Russie et l’Ukraine signé le 22 juillet prévoit que Moscou laisse passer les 25 millions de tonnes de blé bloquées dans le pays en échange d’un contrôle des navires à Istanbul, et de plus grandes facilités pour ses propres exportations de blé et de céréales. L’accord, prévu pour quatre mois, doit être automatiquement reconduit en cas de succès. Il semble toutefois fragile, alors que la Russie et l’Ukraine n’ont signé aucun texte commun mais bien deux accords distincts, avec la Turquie et les Nations Unies.

