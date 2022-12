Accord sur le Scaf, colère de la filière de valorisation énergétique : le Top/Flop de la semaine

Top : Dassault Aviation officialise son accord avec Airbus sur le futur avion de combat européen

Dassault Aviation et Airbus viennent enfin d’accorder leurs violons sur le Scaf, futur avion de combat européen financé par l’Allemagne, la France et l’Espagne, après un an de négociations. Bien que l’on ne connaisse pas les dessous de leur accord, le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, semble avoir été rassuré sur le fait de disposer d’une maîtrise d’œuvre industrielle forte dans le projet. Celui-ci craignait une co-maîtrise d’œuvre avec Airbus Defence & Space, synonyme selon lui d’inefficacité et de responsabilité diluée.

Flop : Un amendement du projet de loi de finance embrase la filière de valorisation énergétique

Le gouvernement souhaite baisser les tarifs de l’électricité produite à partir de déchets non recyclables ou de biogaz. Une annonce qui a mis toute la filière en ébullition. Dans un courrier adressé à la Première ministre, ses représentants ont dénoncé le fait que les nouveaux seuils de prix, qui auraient été élaborés sans qu’on les consulte, ne couvriraient même pas les coûts de leurs installations de traitement des déchets.