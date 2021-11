Accord sur le méthane, plan cloud à 1,8 milliard d'euros, contrat d'engagement jeune... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © OVHcloud Le plan français vise à soutenir la filière du cloud à hauteur de 1,8 milliard d'euros.

Accord sur la réduction des émissions de méthane

A Glasgow, une centaine de pays ont signé mardi 2 novembre un accord inédit visant à réduire 30% les émissions de méthane (CH4), deuxième contributeur au réchauffement climatique après le CO2. Correctement appliqué, il pourrait permettre de gagner 0,3°C d’ici à 2045… et ce malgré l'absence notable de la Chine et de la Russie, qui n'ont pas souhaité s'engager. Une bonne nouvelle qui doit maintenant se concrétiser.

1,8 milliards d'euros pour le cloud

Le gouvernement a lancé un plan de développement de 1,8 milliard d’euros en quatre ans, dont plus de 1,1 milliard de financements public et européen. Le plan inclut le soutien à la recherche de rupture, aux usages du cloud et à la formation. Objectif : favoriser l’émergence de champions français du cloud.

Le contrat d'engagement jeune officialisé

Emmanuel Macron et Jean Castex ont présenté le 2 novembre le contrat d’engagement jeune. Doté de 550 millions d'euros, ce nouveau dispositif, qui remplacera la Garantie jeunes à partir du 1er mars 2022, l’élargira à de nouveaux publics. L'ambition est d'atteindre 400 000 jeunes accompagnés dans leur parcours vers l’emploi. Les entreprises devront se mobiliser pour les accueillir en stage ou en formation.

Stop aux financements de projets fossiles à l'étranger

Les Etats-Unis et le Canada, ainsi que d’autres pays et institutions financières, viennent de signer une déclaration pour arrêter leurs financements aux nouveaux projets d’énergies fossiles à l’étranger d’ici à fin 2022. Publié jeudi 4 novembre dans le cadre de la COP26, le texte inclut le pétrole et le gaz. La France en tant qu'Etat ne s'est pas engagée.

Volkswagen s'allie à Engie Green

50 000 panneaux solaires pour abriter 6 500 voitures de Volkswagen à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Le constructeur a choisi Engie Green pour couvrir son parc de véhicules par des ombrières photovoltaïques. Le chantier a démarré ces derniers jours et durera 22 mois.

Unither accroît sa production à Coutances

Le façonnier pharmaceutique Unither bénéficie du soutien de France Relance dans le cadre de ses investissements capacitaires. Il a investi 30 millions d’euros depuis deux ans pour accroître sa production d’unidoses stériles ophtalmiques et prévoit de recruter 40 salariés d’ici an pour accompagner sa croissance.

Bauder s’implante en Alsace

Le spécialiste allemand de l’étanchéité et de l’isolation des toitures va bâtir une usine sur la zone d’activité de Drusenheim-Herrlisheim dans le Bas-Rhin. L'infrastructure nécessitera 60 millions d'euros d'investissement avec, à la clé, la création d'une centaine d'emplois.