Accord sur la poursuite du développement du futur avion de combat SCAF

Le ministère allemand de la Défense a indiqué dans un communiqué qu'un accord industriel a été conclu après d'intenses négociations, confirmant des informations de Reuters.

"L'accord politique sur le SCAF est un grand pas et - surtout dans le contexte - un signe important de l'excellente coopération franco-germano-espagnole", a déclaré la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht.

"Il renforce les capacités militaires de l'Europe et garantit un savoir-faire important non seulement pour notre (industrie, ndlr), mais aussi pour l'industrie européenne."

Des sources avaient précédemment indiqué à Reuters que la prochaine phase de développement du SCAF devrait coûter quelque 3,5 milliards d'euros, que les trois pays engagés se partageront à parts égales.

Les groupes Dassault, Airbus et Indra sont engagés dans le projet qui vise à remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols à partir de 2040.

Lancé en 2017 par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel à un moment où l'Union européenne était fragilisée par la décision des Britanniques de quitter le bloc communautaire et par la crise des migrants, le projet SCAF a depuis été la source de tensions récurrentes entre la France et l'Allemagne.

Le mois dernier, Emmanuel Macron a annulé un conseil des ministres franco-allemand en raison de désaccords avec Berlin sur un certain nombre de sujets, notamment dans la défense et les projets énergétiques.

