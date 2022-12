Accord mondial sur la biodiversité, usine de moteurs électriques en Moselle... Sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

Un accord mondial inédit sur la biodiversité

La conférence des Nations unies pour la biodiversité s'est achevé ce 19 décembre sur un accord qualifié "d'historique" par les signataires. Il prévoit de tripler d'ici à 2030 les crédits consacrés à la préservation de la biodiversité et fixe 23 objectifs ambitieux.

Stellantis inaugure son site de production de motorisations électriques à Trémery, en Moselle

L’inauguration de l’usine de production de motorisations électriques Emotors le 19 décembre sur le site Stellantis de Trémery (Moselle) incarne la volonté du constructeur de maîtriser l’ensemble de la chaine de valeur. 1 million de moteurs doivent y être fabriqués en 2024. La première Jeep électrique embarquera un moteur électrique Made in France.

L'Etat va accompagner 35 sous-traitants automobiles dans leur mutation

35 nouvelles entreprises ont été sélectionnées pour percevoir un soutien financier de l’Etat dans le cadre de l’appel à projet «Diversification des sous-traitants de la filière automobile», lancé par le ministère de l’Economie. Dans un contexte d’électrification de l’automobile, celui-ci vise à accompagner les équipementiers automobiles dans leur transformation.

Une année riche en investissements industriels en France

En 2022, L'Usine Nouvelle a recensé 240 annonces d'investissements pour la création et la modernisation d'usines, pour un montant global de plus de 22 milliards d'euros. L'année a été marquée par l'annonce du plus gros investissement industriel en France depuis des décennies : l'usine de puces de GlobalFoundries et STmicroelectronics à Grenoble.

Un plan en préparation pour booster la géothermie de surface

Le ministère de la Transition écologique souhaite légiférer et adopter un plan de développement de la géothermie de surface (jusqu’à 200 mètres de profondeur). Son ambition est de structurer cette filière encore au stade embryonnaire, mais jugée prometteuse.

3M va cesser de produire des substances chimiques PFAS d'ici 2025

3M va arrêter la production des per et polyfluoroalkylées d’ici à 2025. Ces substances, qui se décomposent très lentement et dont certaines sont interdites en Union européenne, sont toxiques pour l’humain et l’environnement. Par ailleurs, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires annonce qu'il lancera, en janvier 2023, un plan d’action pour encadrer l’usage des PFAS en France.

Un projet pour ouvrir et libérer les données cartographiques

La fondation Linux lance le projet Overture Maps Foundation qui vise à partager en open data de nombreux jeux de données cartographiques. AWS, Meta, Microsoft et TomTom participent à ce projet dont la promesse est de réduire les coûts pour obtenir de ces données et de faciliter la mise en place d'applications et services associés.