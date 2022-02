Accord imminent sur une usine de batteries de Stellantis en Italie, dit Rome

"Nous sommes très proches de la signature de l'accord pour la 'gigafactory' de Termoli, où Stellantis fabriquera des batteries, c'est une question de quelques jours", a-t-il dit

au Corriere della Sera, sans plus de précision.

Stellantis n'a fait aucun commentaire.

Le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat avait annoncé l'an dernier son intention de construire cinq "gigafactories" de batteries en Europe (en France, en Allemagne et en Italie) et en Amérique du Nord.

