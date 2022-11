Un accord gouvernemental et industriel imminent sur la poursuite du développement du futur avion de combat SCAF

Le programme d'avion de combat du futur SCAF devrait enfin avancer, après des mois de blocage. Selon Reuters, la France, l'Allemagne et l'Espagne viennent de sceller un accord en ce sens. Les groupes Dassault et Airbus sont également parvenus à un accord sur ce point, a-t-on appris par ailleurs d'une source gouvernementale française.

Lancé en 2017 par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel à un moment où l'Union européenne était fragilisée par la décision des Britanniques de quitter le bloc communautaire et par la crise des migrants, le projet SCAF a depuis été la source de tensions récurrentes entre la France et l'Allemagne. Notamment sur la répartition entre pays et industriels.

Le patron d'Airbus avait laissé présager le 16 novembre un "happy end" sur ce dossier. "Je reste optimiste, on va y arriver parce que c'est absolument essentiel pour l'Europe. On est à un point de rendez-vous qu'on n'a pas le droit de rater et on amène tous notre contribution pour y arriver et Airbus le fait. On s'est réparti le travail et on va réussir à trouver une place pour tout le monde en fonction de ses meilleurs compétences", avait-il déclaré sur BFM Business.

