Accord entre SAMI et Airbus pour la création d'une coentreprise dans l'aéronautique militaire

© Christopher Pike Saudi Arabian Military Industries (Sami), consortium d'Etat des industries militaires d'Arabie saoudite, a annoncé samedi, en marge de la visite d'Emmanuel Macron, la signature d'un accord avec Airbus pour la création d'une coentreprise spécialisée dans la maintenance de l'aéronautique militaire. /Photo d'archives/REUTERS/Christopher Pike

La part de SAMI s'élèvera à 51%, celle du constructeur aéronautique européen à 49%.

SAMI a également annoncé la création d'une autre coentreprise avec Figeac Aero afin de construire un site de production de pièces de structure aéronautiques.

Un communiqué précise que la coentreprise visera un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions de dollars d'ici 2030.

La participation de SAMI s'élèvera à 60% contre 40% pour le groupe français.

Ce projet doit permettre à l'Arabie saoudite de développer ses capacités dans le secteur des structures aéronautiques, de former des ingénieurs et des techniciens saoudiens et de favoriser l'essor de l'industrie aéronautique civile et militaire, a dit SAMI.

(Reportage Moataz Abdelrahiem et Enas Alashray, version française Sophie Louet et Nicolas Delame)