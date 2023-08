Accord entre les États-Unis et la Chine pour discuter du contrôle des exportations

Les discussions doivent permettre la mise en place d'une "plate-forme pour réduire les malentendus sur les politiques de sécurité nationale des États-Unis", a déclaré la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, à l'issue de plusieurs réunions avec le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao.

Une première réunion en présentiel pour discuter de l'application du contrôle des exportations se tiendra au niveau du secrétariat adjoint du ministère du Commerce à Pékin mardi, a ajouté la responsable américaine.

"Les États-Unis se sont engagés à faire preuve de transparence en ce qui concerne leur stratégie d'application du contrôle des exportations", a-t-elle déclaré, excluant néanmoins toute forme de compromis ou de négociation de la part de Washington sur la sécurité nationale.

Pékin a critiqué les mesures américaines mises en place pour bloquer l'accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés par le biais de contrôles à l'exportation, des mesures sur lesquelles les États-Unis ne reviendront pas, a précisé Gina Raimondo.

La Maison-Blanche a commencé à interdire certains investissements américains dans des technologies sensibles en Chine et prévoit de finaliser prochainement les vastes restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés adoptées en octobre.

Au début du mois, certains élus républicains au Congrès avaient demandé à Gina Raimondo de ne pas créer de groupe de travail officiel sur ces questions.

Des représentants des gouvernements américain et chinois ainsi que des acteurs du secteur privé participeront à ce groupe de travail "afin de trouver des solutions aux problèmes de commerce et d'investissement et de faire progresser les intérêts commerciaux des États-Unis en Chine."

Les États-Unis et la Chine ont également convenu de convoquer des experts des deux parties dans le cadre de discussions techniques "concernant le renforcement de la protection des secrets commerciaux et des informations commerciales confidentielles", a déclaré Gina Raimondo.

(Reportage David Shepardson ; version française Victor Goury-Laffont)