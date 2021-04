Accord de principe entre Airbus et Dassault Aviation sur le futur avion de combat européen

Les discussions se poursuivent au niveau politique sur le projet, a ajouté la source.

Ce projet, lancé en 2017 par la France et l'Allemagne à un moment où l'Union européenne était fragilisée par la décision des Britanniques de quitter le bloc, a attisé les tensions entre Paris et Berlin sur fond d'approches divergentes, et de rivalités entre constructeurs, ont déclaré en février à Reuters des sources sécuritaires et industrielles.

(Laurence Frost, avec Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)