Accord dans les semi-conducteurs entre la France et les Pays-Bas, Arquus tourne en sous-régime, pile à combustible sans platine… Les cinq articles les plus lus

1 - Pourquoi les semi-conducteurs se trouvent au cœur de l’accord de coopération entre la France et les Pays-Bas

La France et les Pays-Bas ont conclu un «Pacte pour l’innovation et la croissance durable». La coopération dans les semi-conducteurs, spécialité du petit pays européen, est au cœur de cet accord.

2 - A Limoges, l’usine de blindés d’Arquus dans le brouillard de l’économie de guerre

Malgré la volonté de produire plus et plus vite imposée à l’industrie de l’armement, l’usine limougeaude du fabricant de véhicules blindés Arquus tourne en sous-régime. Des cadences au ralenti qui tiennent également à la faiblesse de l’activité à destination des clients exports.

3 - [L'instant tech] Clhynn imagine une pile à combustible sans platine, capable de produire son propre hydrogène

Crée en mars 2022 à partir des travaux du CNRS, la start-up Clhynn, basée à Besançon (Doubs) propose une pile à combustible sans platine, capable de produire son propre hydrogène. Une levée de fonds vient d’être lancée, avec l'objectif d'atteindre 7 millions d'euros pour continuer le développement et démarrer la production à l'Isle-sur-le-Doubs.

4 - Convoitée par un groupe américain, la PME Segault peut-elle retrouver un actionnariat français?

Sous actionnariat canadien, l’entreprise française Segault, spécialiste des robinetteries de haute performance, est sur le point d’être acquise par une multinationale américaine. Le gouvernement et la direction générale de l’Armement disent «chercher des fonds français» pour l’acheter. L’ancien ministre de l’Economie, Arnaud Montebourg, monte au créneau pour défendre le «Made in France».

5 - La première compagnie (française) qui devrait exploiter des avions à hydrogène en Europe s’appelle…

Une compagnie aérienne française compte exploiter des avions à hydrogène début 2026, trois ATR convertis par l’américain Universal Hydrogen. Une initiative risquée visant à maintenir l’activité de la connectivité régionale mais qui comprend encore de nombreuses inconnues.