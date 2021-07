Accord à l'Opep+, le plafonnement de la production de pétrole est prolongé

15 jours gratuits et sans engagement

Réunis le 18 juillet, après l'échec de leurs négociations en début de mois, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés de l'Opep+ ont enfin trouvé un accord sur une modeste hausse de la production. Les 13 membres de l'Opep et leur 10 alliés augmenteront conjointement l'extraction de pétrole de 400 000 barils par jour (bj) à partir du mois d'août, pour accompagner la reprise de la demande mondiale et la réduction des stocks mondiaux de pétrole.