Accor, toujours dans le rouge au S1, évoque une nette reprise

© Gonzalo Fuentes Le groupe hôtelier Accor est resté dans le rouge au premier semestre, affichant toujours une perte d'exploitation - réduite par rapport au semestre précédent - de 120 millions d'euros tout en évoquant "une reprise en bonne voie mais hétérogène selon les pays", après les difficultés liées à la pandémie de COVID-19. /Photo prise le 17 février 2021/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Le plus grand groupe hôtelier européen, qui chapeaute des chaînes comme Sofitel ou Ibis par exemple, a dégagé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 824 millions d'euros, en baisse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt à périmètre et changes constants.

Le revenu par chambre disponible (RevPar) - un indicateur clé de la rentabilité de l'industrie hôtelière - affiche une baisse globale de 60% par rapport au premier semestre 2019 du fait des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Accor précise néanmoins que ce repli recouvre des situations très variables selon les pays et cache "une amélioration d'environ cinq points de pourcentage par mois depuis avril".

"La reprise est nette depuis le mois de mai. Avec le déploiement massif de la vaccination et la réouverture progressive des frontières, ces bonnes tendances vont se poursuivre sur l’été", indique le PDG du groupe Sébastien Bazin, cité dans le communiqué de résultats.

"Il est encore trop tôt pour tracer des perspectives sur la fin de l'année", prévient-il néanmoins.

