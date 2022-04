L'industrie mondiale du voyage se relève de l'impact de la crise du coronavirus, les campagnes de vaccination contre le COVID-19 et la levée des restrictions sanitaires ayant favorisé un rebond des déplacements d'affaires et de loisirs.

"Cette reprise est le fruit du rebond durable de la clientèle d'affaires et de loisirs domestique, et de la réouverture des frontières entraînant une accélération de la reprise de la clientèle internationale", a déclaré le groupe français dans un communiqué.

Accor, qui exploite 5.300 hôtels dans 110 pays, a ajouté que la reprise de la demande internationale rattrapait son retard malgré une performance en Chine "grevée" par l'émergence du variant Omicron et des restrictions de voyage dans certains pays asiatiques.

Pékin a fermé certaines écoles et des lieux publics jeudi, alors que la plupart des 22 millions d'habitants de la capitale chinoise étaient concernés par une nouvelle campagne massive de dépistage du COVID-19.

"Les performances d'Accor au premier trimestre 2022 confirment la nette reprise de l'activité dans toutes les régions et la dynamique retrouvée du tourisme, de la restauration et des loisirs", a déclaré Sébastien Bazin, président-directeur général du groupe, dans un communiqué.

Accord, qui gère les chaînes haut de gamme Sofitel et Pullman ainsi que des marques économiques comme Ibis, a publié un chiffre d'affaires de 701 millions d'euros pour la période janvier-mars, en hausse de 85% à périmètre constant, contre 361 millions d'euros un an plus tôt.

Le revenu par chambre disponible (RevPAR) du groupe, un indicateur de performance clé de l'industrie hôtelière, a plus que doublé au cours du premier trimestre, mais est toujours en baisse de 25% par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Accor prévoit une amélioration au cours des prochains trimestres, sur la base des réservations actuelles et des augmentations de prix.

Accor a également confirmé sa prévision d'une croissance nette de 3,5 % de son réseau d'hôtels pour 2022.

(Reportage Anait Miridzhanian; version française Augustin Turpin, édité par Jean Terzian)