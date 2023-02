Accor dépasse les attentes au T4 grâce à une forte activité en décembre

Stimulées par la demande de voyages plus courts, les chaînes hôtelières européennes ont vu les réservations revenir à des niveaux comparables à ceux de 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne cloue au sol les vols internationaux.

Le groupe, qui gère les chaînes haut de gamme Sofitel et Pullman et des marques à bas prix comme Ibis, a affiché un excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) de 675 millions d'euros pour l'année 2022, meilleur qu'attendu. Les analystes tablaient sur 640,3 millions d'euros, et Accor avait anticipé un EBE entre 610 et 640 millions d'euros.

"Nous dépassons nos objectifs sur les plans financiers et extra-financiers et pouvons regarder l’avenir avec sérénité", a commenté Sébastien Bazin, le président-directeur général d'Accor, dans un communiqué.

Le revenu par chambre disponible (RevPAR) d'Accor, un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière, affiche une hausse de 15% sur le quatrième trimestre, dépassant de 2% le niveau d’avant crise, en 2019.

Pour 2023, le groupe vise un RevPAR en hausse entre 5% et 9% par rapport à l'année dernière à périmètre et change constants.

Sa division régionale comprenant l'Inde, l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie a enregistré une hausse de 73% de son RevPAR au quatrième trimestre, comparé à 2019, dopée par une forte demande pendant la Coupe du monde de football au Qatar.

(Reportage Tristan Chabba et Anna Mackenzie à Gdansk ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)