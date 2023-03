Accalmie en vue en Europe avant la réunion de la BCE

PARIS (Reuters) - Un rebond est attendu en Europe à l'ouverture jeudi après le spectaculaire plongeon des marchés la veille, consécutif à une nouvelle crise bancaire déclenchée par Credit Suisse, mais la tendance pourrait rester volatile jusqu'à la publication du communiqué de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 1,31% pour le CAC 40 à Paris, de 1,32% pour le Dax à Francfort, de 1,08% pour le FTSE 100 à Londres et de 1,66% pour l'EuroStoxx 50.

La tension liée à la décision mercredi de la Banque nationale saoudienne (SNB), principal actionnaire de Credit Suisse, de ne pas apporter une nouvelle aide financière à la deuxième plus grande banque helvétique, devrait refluer avec l'annonce par Credit Suisse d'un emprunt pouvant monter à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse (BNS).

Cette crise intervient près d'une semaine après une autre crise bancaire déclenchée par des banques régionales aux Etats-Unis avec l'effondrement de Silicon Valley Bank (SVB), la fermeture d'office par les autorités de Signature Bank et l'annonce de la cessation des activités de Silvergate Capital.

C'est dans ce contexte qu'est attendu à 13h15 GMT le communiqué de politique monétaire de la BCE. Alors que l'institution de Francfort s'est engagée en février sur un relèvement de 50 points de base de ses taux ce mois-ci, les marchés monétaires évaluent désormais à 10% la probabilité d'une hausse de cette ampleur. Elle était encore de 80% mercredi avant la déroute de Credit Suisse.

"Il est presque certain que la BCE ne tiendra pas son engagement préalable d'une hausse de 50 points de base en raison de problèmes de stabilité financière", prédit Carol Kong, stratège changes chez Commonwealth Bank of Australia (CBA). "Il sera assurément difficile pour n'importe quelle grande banque centrale de s'en tenir à sa trajectoire de resserrement", ajoute-t-elle.

Pour Rob Carnell, économiste d'ING, le marché devrait rester volatil jusqu'aux décisions de la BCE: "Le risque de constater, en soulevant une pierre, qu'il y a quelque chose de moche en dessous, augmente", a-t-il dit.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE :

Credit Suisse, qui a perdu près de 25% de sa valeur en Bourse mercredi, est indiqué en hausse de 21% pour l'ouverture jeudi.

Les banques françaises comme Crédit agricole (-5,21%), BNP Paribas (-10,11%) et Société générale (-12,18%), qui ont sévèrement dévissé mercredi avec un indice européen des banques en repli de 6,92%, pourraient également rebondir jeudi.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini mercredi en ordre dispersé alors que les turbulences enregistrées par Credit Suisse ont relégué au second plan la perspective d'une Réserve fédérale (Fed) moins agressive au regard des derniers indicateurs économiques comme les prix à la production et les ventes au détail aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,87%, ou 280,83 points, à 31.874,57 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 27,36 points, soit 0,70%, à 3.891,93 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 5,90 points (+0,05%) à 11.434,05 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur une perte de 0,8% à 27.010,61 points et le Topix, plus large, a cédé 1,17% à 1.937,1 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a reflué de 1,12% et le CSI 300 a abandonné 1,2%.

CHANGES

Le dollar marque une pause (-0,10%) face à un panier de devises de référence après avoir gagné la veille plus de 1%.

L'euro se traite à 1,06 dollar (+0,24%) avant les décisions de la BCE après avoir dévissé de près de 1,4% mercredi.

Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin remonte de 1,07% à 24.657 dollars.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat progressent alors que l'indice ICE BofA Move mesurant la volatilité sur le marché obligataire a atteint mercredi son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008.

Le dix ans américain prend plus de deux points, à 3,51%, et le deux ans environ quatre points, à 4,01%, au lendemain d'une forte baisse.

Les rendements du Bund allemand de ces deux échéances s'affichent respectivement à 2,28% (+17 points) et à 2,68% (+30 points).

PÉTROLE

Les cours pétroliers repartent un peu à la hausse jeudi après être tombés à un creux de 15 mois la veille dans le sillage des déboires de Credit Suisse: le Brent prend 0,64% à 74,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,52% à 67,96 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)