ABB lance un robot à 6 axes pour environnements exigus

La place est devenue une vraie contrainte sur les sites industriels, notamment en Europe, où après des années de stagnation, les entreprises ont recommencé à investir massivement dans l’automation. C’est dans ce contexte qu’il faut analyser le lancement de l’IRB 1300, le dernier robot industriel à 6 axes d’ABB. Destiné à être intégré sur des lignes où les machines et le manque de place représentent une contrainte, l’équipement peut porter une charge de 11 kg avec un rayon d’action de 0,9 m, ce qui, selon le groupe helvético-suédois, représente un record par rapport aux robots de catégorie équivalente. Deux autres versions sont proposées : l’une affichant 10 kg de portée pour un rayon d’action de 1,15 m, l’autre pouvant soulever 7 kg sur une zone de travail de 1,4 m. L’appareil complète une gamme qui comprend déjà plusieurs modèles de petite taille dont le célèbre IRB 1600, mais l’IRB 1300 apporte plusieurs gains par rapport à celui-ci, en particulier des temps de cycle 27% plus rapides, un allègement de 60%, un encombrement réduit de 83%.

Emballage et logistique

Capable de soulever rapidement des objets lourds ou possédant des formes complexes et irrégulières, ABB le dédie tout particulièrement aux applications dans l’emballage et la logistique, dans les secteurs de l’alimentaire, des boissons et des produits pharmaceutiques. Le paramétrage et le contrôle du robot sont assurés par la nouvelle baie de commande OmniCore. Celle-ci se veut à la fois plus précise et plus ergonomique. En l’occurrence, elle intègre une interface utilisateur composée d’un grand écran tactile permettant des gestes standard utilisés dans la téléphonie moderne, tels que pincer, glisser et taper, afin de familiariser rapidement les utilisateurs avec la programmation et l’utilisation de leur robot. ABB n’a pas négligé la protection aux poussières et à l’eau, considérant, au vu des applications, que ce robot sera destiné à être nettoyé souvent et parfois de façon sévère. Le matériel dispose, en standard, d’une protection IP40, mais peut monter jusqu’à une protection IP67 là où il est nécessaire de la protéger contre les particules solides et les infiltrations d’eau, comme dans l’alimentaire et les boissons. Une version salle blanche ISO 4 est également disponible pour les applications dans la pharmacie.