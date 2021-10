AB7 Groupe accroît les capacités de production de ses produits vétérinaires à Deyme

Spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien pour la maison et de produits de santé animale et humaine, distribués en marques propres ou pour le compte d'autres marques, AB7 Groupe engage une nouvelle tranche d'extension de son site industriel de Deyme, en Haute-Garonne. D'ici fin 2025, 10 millions d'euros seront investis dans la construction d'un nouveau bâtiment et l'acquisition de machines pour accroître les capacités de production de ses produits vétérinaires. Une vingtaine d'emplois supplémentaires viendra conforter l'effectif actuel.