AB Volvo: Résultats en hausse au 3e trimestre mais mise en garde sur les coûts

(Reuters) - Le constructeur suédois de camions AB Volvo a annoncé jeudi une hausse de 26% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, légèrement en dessous des attentes, et a averti que la hausse des coûts de l'énergie et des matériaux et les tensions dans la chaîne d'approvisionnement continueraient de présenter un défi.