AB InBev relève ses perspectives 2021 après un troisième trimestre meilleur que prévu

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Francois Lenoir Anheuser-Busch InBev a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre et a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l'exercice. /Photo d'archives/REUTERS/Francois Lenoir

PARIS (Reuters) - Anheuser-Busch InBev a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre et a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l'exercice.

L’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) du groupe brassicole belgo-brésilien a progressé de 3% sur un an pour la période de juillet à septembre. Un consensus d'analystes fourni par la société s'attendait à un repli de 2,3%.

Le titre progressait de 5% en début de séance à la suite de ces résultats et prévisions.

Le producteur des marques Budweiser, Stella Artois et Corona table désormais pour 2021 sur une croissance de 10 à 12% de son Ebitda. Une estimation précédente comptait sur une fourchette un peu plus large, pariant une croissance comprise entre 8% et 12%.

Selon la société, le chiffre d'affaires a progressé de 15,3% au Brésil, les consommateurs ayant bu davantage et acheté des bières plus chères. Les marchés colombien et sud-africain enregistrent également une progression des résultats, à la faveur de l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19.

La tendance est similaire en Europe où le taux de vaccination a considérablement progressé.

En revanche, la tendance est négative aux États-Unis, où la chaîne d'approvisionnement a été perturbée, ainsi qu’au Mexique et en Chine, dans le sillage de la pandémie de COVID-19.

(Reportage Philip Blenkinsop; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Jean-Michel Bélot)