A400M, Scaf… Un bilan mitigé pour la branche des avions militaires d’Airbus en 2021

Airbus a annoncé des résultats historiques en 2021, avec un bénéfice net de 4,2 milliards d’euros, selon son communiqué financier diffusé jeudi 17 février. Les activités défense et spatial, réunies dans la même division, y ont nettement contribué. Dans ce domaine, les prises de commandes ont augmenté à 13,7 milliards d’euros en 2021, contre 11,9 milliards l’année précédente. Cette performance est notamment due aux contrats concernant le maintien en condition opérationnelle des avions de combat Eurofighter allemands et espagnols ainsi qu’aux exportations de différents appareils (C295, A330, MRTT et A400M).

