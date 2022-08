A400M britannique, un train qui aspire le CO2, redémarrage de l'EPR chinois d'EDF : les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - La Royal Air Force réussit avec brio une opération de ravitaillement en vol délicate de l'Airbus A400M

La Royal Air Force a annoncé avoir réussi «l'une des manœuvres les plus difficiles que les pilotes effectuent», à savoir le ravitaillement en vol d’un A400M.

2 - L'américain CO2Rail invente des wagons qui capturent le CO2 dans l'air

Faisant l'objet d'un fort intérêt, les technologies de capture et de stockage du CO2 se déclinent de façon surprenante... L'entreprise texane CO2Rail voit dans le train un support idéal pour capter cette molécule responsable du réchauffement climatique.

3 - Le blues des managers intermédiaires

Les cadres de proximité seraient dépassés par de nouveaux schémas organisationnels plus horizontaux. Et beaucoup des principaux intéressés vivent mal leur mission. A-t-on raison de les déconsidérer ?

4 - Comment les collants Divine vont relocaliser leur activité en France

En engageant près de 10 millions d’euros, le groupe Khepri devient l’actionnaire majoritaire de l’entreprise de collants et bas Divine et engage une relocalisation de l’activité en France, entre l’Yonne et l’Ain.

5 - La Chine redémarre l'EPR 1 de Taishan, un an après un incident lié à un problème d'étanchéité

Mis à l'arrêt fin juillet 2021 en raison d'un incident provoqué par un problème d'étanchéité, l'EPR numéro 1 de la centrale nucléaire de Taishan (Chine) a été reconnecté au réseau électrique. CGN, l'exploitant local, écarte tout danger et assure faire de la sécurité « une priorité ».