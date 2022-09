À Wall Street, le Dow Jones tombe au plus bas de l'année

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 348,87 points, soit 1,16%, à 29.727,81, au plus bas depuis le début de l'année.

Le Standard & Poor's 500 recule de 1,25% à 3.711 et le Nasdaq Composite cède 1,06% à 10.949,27.

La baisse des actions américaines, alimentée par les craintes liées à la guerre en Ukraine et à l'inflation, s'est accélérée avec les annonces de la Réserve fédérale mercredi, qui alimentent la crainte que la banque centrale mette plus longtemps qu'anticipé à faire baisser l'inflation, au risque de déclencher une récession.

Le Dow Jones a perdu plus de 18% depuis le 1er janvier, le S&P 500 et le Nasdaq plus de 21% et 29% respectivement. Et baisse n'est peut-être pas finie, puisque Goldman Sachs a abaissé sa prévision pour le S&P 500 fin 2022 de 16%, à 3.600 points, soit près de 4% en dessous du niveau actuel.

Parmi les grandes valeurs technologiques et de croissance, Alphabet perd 0,81%, Apple 1,02%, Amazon 1,5% et Tesla 2,18%.

Parmi les valeurs bancaires, qui risquent de souffrir elles aussi en cas de récession, Morgan Stanley abandonne 2,06%.

L'indice de volatilité du CBOE, baromètre très suivi de l'anxiété des investisseurs, est en hausse à 28,16 points.

(Rédigé par Marc Angrand)