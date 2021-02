A Wall St, les technologiques pèsent toujours sur la tendance

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 5,46 points, soit 0,02%, à 31.956,4. Le Standard & Poor's 500 recule de 0,06% à 3.922,96 et le Nasdaq Composite est pratiquement inchangé à 13.600,99 points.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor à dix ans grimpe de près de six points de base à 1,4458%, au plus haut depuis un an.

La hausse des rendements obligataires défavorise les valeurs dites de croissance en alimentant les interrogations sur leur valorisation. Microsoft abandonne 0,3%, Salesforce 1,18%.

Les valeurs bancaires profitent de la hausse des rendements et des espoirs de reprise économique: JPMorgan Chase gagne 0,79%, Morgan Stanley 1,37% et Bank of America 1,73%.

Annoncés en net repli en début de journée, les indices américains ont repris du terrain après la publication d'indicateurs économiques jugés rassurants: les inscriptions au chômage ont diminué plus qu'attendu la semaine dernière à 730.000, la croissance du quatrième trimestre a été revue en légère hausse à 4,1% en rythme annualisé et les commandes de biens durables ont augmenté en janvier pour le neuvième mois consécutif.

Tesla cède 1,26% après les informations de Bloomberg selon lesquelles le constructeur de voitures électriques va suspendre la production d'une usine en Californie.

A la hausse, le laboratoire pharmaceutique Moderna gagne 6,49% après avoir dit prévoir un chiffre d'affaires annuel de 18,4 milliards de dollars pour son vaccin contre le COVID-19.

GameStop bondit de 69,01%, profitant une nouvelle fois d'une vague d'achats par des investisseurs individuels coordonnée sur les réseaux sociaux. Un mouvement qui dépasse largement l'enseigne de magasins de jeux vidéo: AMC s'adjuge 18,5% et Koss 75,43%.

(Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)