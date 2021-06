A Volvic, Danone défend ses efforts pour préserver les ressources en eaux

15 jours gratuits et sans engagement

En plein cœur des volcans d'Auvergne, à quelques kilomètres de Riom (Puy-de-Dôme), la source d'eau minérale de Volvic fait l'objet de nombreuses tensions. En cause ? Le changement climatique qui, dans la région, se traduit par une augmentation de la température moyenne de 11 degrés à 13 degrés. "Cela provoque plus d'évaporation et diminue l'alimentation des écoulements", détaille le géologue Ghislain de Marsily. Résultats: depuis les années 80, la nappe de Volvic, qui s'étend sur 38 kilomètres, a baissé de 30%. Pour certains habitants de la région, la responsabilité incombe également à Danone. Propriétaire de l'autorisation d'exploitation de la marque d'eau minérale depuis 1993, le géant industriel est accusé par certains de surexploiter la source.