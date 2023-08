À Vittel, exploiter l’eau ne coule plus de source

Sale temps pour Nestlé Waters et le bassin d’emploi de Vittel, dans les Vosges. Le réchauffement climatique met à mal la production locale de la multinationale suisse, soit 1,3 milliard de bouteilles d’eau minérale par an (Vittel, Hépar et Contrex). Les deux usines de Vittel et Contrexéville ne font certes plus travailler que 721 salariés contre plus de 4 000 à leur apogée. Mais les sources demeurent aux fondements de l’économie de ce territoire de 11 000 habitants, avec les activités thermale et touristique, en pleine restructuration à Vittel. Les trois communes concernées se sont partagé l’an dernier 7 millions d’euros versés au titre de la surtaxe sur les eaux minérales.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]