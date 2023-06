A Versailles, 45 pays s’engagent à accélérer leurs progrès en matière d'efficacité énergétique

Si l’efficacité énergétique a gagné en visibilité ces derniers mois dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, elle n’est pas encore assez mise sur le devant de la scène, regrette l’Agence internationale de l’énergie (AIE). L’organisation a donc convié 700 personnes provenant de plus de 80 pays à Versailles (Yvelines) pour sa 8ème conférence internationale sur l’efficacité énergétique. Celle-ci s’est tenue du 6 au 8 juin et était co-organisée par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. A l’issue de cette réunion, 45 gouvernements membres de l’AIE ou partenaires provenant des cinq continents se sont engagés à soutenir des politiques et des actions visant à doubler le taux annuel moyen mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici à 2030.

[...]