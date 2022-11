A Val-de-Reuil, Sanofi sprinte deux fois l'an pour produire les vaccins contre la grippe

En France, une dose injectée sur deux de vaccin contre la grippe est produite par Sanofi. Pour la campagne 2022-2023, qui commence le 18 octobre, le laboratoire français a préparé 250 millions de doses pour une centaine de pays. Début septembre, le leader mondial des vaccins contre la grippe en finalisait le conditionnement.

Chaque année, le cycle est immuable. Fin février, l’OMS recommande quatre souches du virus à privilégier pour l’hémisphère nord puis, fin septembre, celles pour l’hémisphère sud. « Le virus de la grippe évolue beaucoup et les souches changent. Nous n’avons pas de stock, nous basons les productions sur les recommandations de l’OMS », décrit Henri Lanfry, le directeur de l’usine Sanofi à Val-de-Reuil (Eure), le plus grand site mondial de vaccins contre la grippe. Sur 30 hectares et à travers 60 bâtiments, plus de 2 500 salariés participent chaque année à deux sprints de six mois chacun pour assurer la production et l’expédition de ces vaccins, au rythme des épidémies saisonnières de chaque hémisphère.

600 millions d'euros investis à Val-de-Reuil

[...]