A Trémery-Metz, Stellantis réussit la transition électrique tout en poursuivant la réduction des effectifs

Qualifié de "pilote" dans la stratégie d’électrification de Stellantis, le pôle de Trémery-Metz (Moselle) a bénéficié de la croissance des ventes de véhicules électriques en 2021 en Europe. Les organisations représentatives des 3 500 salariés de ce site mécanique s’attendent cependant à une poursuite de la réduction des effectifs, alors que le groupe présente ce 1er mars son premier plan stratégique à long terme.

Sur le plan industriel, le plan de transformation 2017 du pôle d’assemblage de boites de vitesse (Metz) et de moteurs (Trémery) «s’exécute à l’heure près», se félicite Marc Bauden, directeur du pôle. «La première ligne d’assemblage de moteurs électriques a été inaugurée il y un peu plus de deux ans à Trémery. Nous l’avons doublée en septembre 2021 avec six mois d’avance sur le calendrier», rappelle-t-il. La capacité d’assemblage actuellement proche de 500 000 moteurs électriques par an, devrait grimper à 1,1 million en 2024, soit l’équivalent de la production totale de Trémery en moteurs diesel et essence en 2021.

