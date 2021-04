A Tokyo, Louis Vuitton révèle une boutique tout en courbes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Louis Vuitton A Tokyo, Jun Aoki a conçu, pour la rénovation de cette boutique Louis Vuitton, une façade ondulée.

Pour la rénovation de la boutique occupée depuis 1981 à Tokyo (Japon), dans le quartier de Ginza, Louis Vuitton a souhaité faire preuve d’audace esthétique. L’imposant parallélépipède de sept étages, dont quatre consacrés à la vente, “d’une continuité presque absolue, les panneaux extérieurs se courbent et ondoient inlassablement ; leur surface tridimensionnelle, soulignée par un film dichromatique, se pare d'une myriade de reflets colorés”, narre la griffe du groupe français LVMH pour présenter l’installation de deux strates de verre en façade, recréant l’effet d’un miroir déformant. Les bâtiments environnants se reflètent sur l’édifice, dédié au thème de l’eau, y compris en ses aménagements intérieurs.

L’architecte japonais Jun Aoki a signé l’enveloppe extérieure du bâtiment; l’architecte américain Peter Marino l’intérieur, doté d’un ascenseur qui, toujours dans une envolée onirique, tel un "trait d’union entre l’eau et le ciel, s’habille de vagues de métal reflétées par des miroirs en un horizon infini”. Rouverte depuis le 20 mars, la boutique Louis Vuitton Ginza Namiki souhaite donc décliner les reflets de l'eau en un élément matériel, et faire écho à la baie de Tokyo. Une petite entaille vitrée permet de loger les vitrines et l’entrée du bâtiment, dont le mobilier intérieur a lui aussi été imaginé en forme de courbes. Des essences de bois clair ont été sélectionnées à cet effet.

A l’occasion de la réouverture du lieu, Louis Vuitton commercialise des rééditions de pièces conçues avec des artistes japonais. La marque y proposera également ses city guides, dont l’un consacré à la capitale japonaise.