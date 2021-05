A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,55%

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © KIM KYUNG-HOON La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi. L'indice Nikkei a gagné 0,55% et le Topix, plus large, a pris 1,01%. /Photo d'archives/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

L'indice Nikkei a gagné 0,55% à 29.518,34 points et le Topix, plus large, a pris 1,01% à 1.952,52 points.

Vendredi, l'indice Dow Jones et le S&P-500 ont atteint des records de clôture à la Bourse de New York après la publication de chiffres de l'emploi très inférieurs aux attentes aux Etats-Unis en avril, qui dissipent au moins provisoirement les craintes inflationnistes et la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

(Rédaction de Gdansk)